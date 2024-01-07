حريق بمخيم في بنغلادش يشرد الآلاف من الروهينغا

قال مسؤولون، إن حريقاً اندلع في مخيم للاجئين الروهينغا بجنوب شرق بنغلادش، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أسفر عن تدمير نحو 800 مأوى وتشريد الآلاف.

وتمكن رجال إطفاء ومتطوعون من الروهينغا من السيطرة على الحريق، الذي اندلع في (المخيم 5) في منطقة كوكس بازار على الحدود مع ميانمار، بعد حوالي ثلاث ساعات من نشوبه قبل الساعة الواحدة صباحاً (1900 بتوقيت غرينتش) بقليل.

وذكر محمد ميزانور رحمن، مفوض إغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى وطنهم في كوكس بازار في بنغلادش، أنه بالإضافة إلى المساكن، دمرت أيضاً عدة مرافق أخرى، منها مراكز تعليم، مضيفاً أنه لم تقعْ أي إصابات.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو سبعة آلاف من الروهينجا أصبحوا بلا مأوى بسبب الحريق، وإن حوالي 120 منشأة تضررت منها مساجد ومراكز رعاية صحية.

وقال محمد شمسود دوزا، نائب المسؤول الحكومي المسؤول عن اللاجئين: «اتخذنا كل الإجراءات اللازمة... نوفر لهم الطعام وأماكن إيواء مؤقتة».

ويعيش من يقربون من مليون من أفراد الأقلية المسلمة القادمين من ميانمار، في مخيمات مكتظة ومصنوعة من الخيزران والبلاستيك في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلادش. وفرّ معظمهم من حملة قمع في بلدهم في عام 2017.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «سبب اندلاع الحريق لا يزال مجهولاً، لكن سلطات الحكومة أكدت لنا أنها ستجري تحريات في سبب الحريق».