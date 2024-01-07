وزيرة الخارجية اليابانية تقوم بزيارة دعم لأوكرانيا

تزور وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الأحد أوكرانيا للتعبير عن دعم طوكيو المتواصل لكييف ضد روسيا، في أول زيارة لها إلى الخارج منذ مطلع العام.

وأعلنت السفارة اليابانية في هذا البلد أن "وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا وصلت إلى أوكرانيا. وهذه هي أول زيارة لها إلى الخارج هذا العام".

وتوجهت بشكل خاص إلى بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، حيث عُثر على جثث مدنيين بعد انسحاب القوات الروسية في 2022، ومدينة إربين التي شهدت قتالاً عنيفًا.

وتشكّل المحطة الأوكرانية غير المعلنة مسبقا، تعديلا في جدول أعمال الوزيرة التي كان من المقرر أن تقوم اعتبارا من الجمعة، بجولة خارجية على مدى أسبوعين تشمل بولندا وفنلندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وتركيا.

من المقرر أن تلتقي كاميكاوا خلال زيارتها بنظيرها دميترو كوليبا و "ستجدد (التأكيد) للجانب الأوكراني بأن سياسة اليابان بالوقوف الى جانب أوكرانيا ودعمها لم تتغير"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في بيان.

كما ستقوم بإبلاغ أوكرانيا بتفاصيل مشاريع المساعدة التي تنوي اليابان تقديمها لها، بحسب بيان الخارجية.