الخارجية الروسية تعلن وفاة سفيرها لدى الولايات المتحدة

توفي السفير الروسي في الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف بشكل "مفاجئ"، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 66 عاماً، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية من دون تقديم تفاصيل إضافية حول سبب وفاته أو مكانها.

وقالت الوزارة في بيان: "تعلن إدارة وموظفو وزارة الخارجية الروسية، ببالغ الحزن، عن الوفاة المفاجئة التي وقعت في 11 نوفمبر لألكسندر نكيتيتش دارتشييف، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأميركية، منذ مارس 2025".