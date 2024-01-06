احتراق مراكز اقتراع في بنغلادش قبيل الانتخابات ومقتل 4 في حريق بقطار

أُضرمت النيران في مراكز اقتراع في بنغلادش عشية الانتخابات العامة التي تجري غدا الأحد، بينما قُتل أربعة أشخاص، منهم طفلان، جراء حريق في قطار نددت به الحكومة وقالت إنه متعمد ويستهدف القيم الديمقراطية.

واندلع الحريق أمس الجمعة في حوالي التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش) وأسفر عن إصابة ثمانية ركاب مع امتداد الحريق إلى أربع مقصورات في قطار بينابول السريع الذي كان متجها إلى داكا، وذلك في وقت يقاطع فيه حزب المعارضة الرئيسي الانتخابات.

وقال وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن "توقيت هذه المأساة، قبل يوم فحسب من الانتخابات... يظهر نية قاطعة لعرقلة بهجة العملية الديمقراطية وأمنها وأمانها في البلاد".

وأضاف في بيان "هذا الحادث المشين الذي خطط له بلا شك من يضمرون نية خبيثة يضرب جوهر قيمنا الديمقراطية"، متعهدا بتقديم السلطات الجناة للعدالة.

وكان محتجون قد أشعلوا النار الشهر الماضي في قطار مما أسفر عن مقتل أربعة خلال إضراب في أنحاء البلاد دعت إليه المعارضة.

ويتولى حوالي 800 ألف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية ومساعدي الشرطة حراسة مراكز الاقتراع غدا الأحد. كما تم نشر مسؤولين من الجيش والبحرية والقوات الجوية في أنحاء البلاد للحفاظ على السلم.

وقالت الشرطة إن مجهولين أضرموا النار أيضا في خمس مدارس للتعليم الابتدائي على الأقل، والتي تضم أربعة مراكز اقتراع.

وتحقق الشرطة في الحرائق التي اندلعت في غازي بور بضواحي العاصمة داكا، لكنها تشتبه في أن الجناة أضرموا النار في المدارس في منتصف الليل بهدف تعطيل الانتخابات المزمعة غدا الأحد.