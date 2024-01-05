حكومات أجنبية دفعت ملايين الدولارات لشركات ترامب أثناء رئاسته

تلقت شركات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 7.8 ملايين دولار على الأقل من حكومات أجنبية خلال ولايته في البيت الأبيض، كما أفاد تقرير للكونغرس.

وكان مسؤولون من الهند وتركيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية من بين ممثلي 20 بلدا دفعوا أموالا لشركات يملكها ترامب خلال رئاسته التي امتدت أربعة أعوام، وفق ما كتب نواب ديموقراطيون في تقريرهم.

وجاء في التقرير أن هذه الإيرادات من حكومات خارجية تنتهك الحظر الدستوري على "مكافآت أجنبية".

وأضاف النواب في تقريرهم بعنوان "وايت هاوس فور سايل" (البيت الأبيض للبيع) أن "دونالد ترامب كرئيس، قبل أكثر من 7.8 ملايين دولار من مدفوعات من دول ومسؤولين أجانب، بما في ذلك بعض أسوأ الأنظمة في العالم".

وأوضحوا أنها فقط "المدفوعات التي وصلت إلى يدَي الرئيس السابق ترامب خلال عامين من رئاسته من 20 بلدا من بين أكثر من 190 دولة عبر أربع فقط من شركاته التي يزيد عددها عن 500".