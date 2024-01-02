وصول 140 من الروهينغا إلى إندونيسيا

ذكرت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء، أمس، أن ما يربو على 140 من الروهينغا وصلوا إلى إقليم سومطرة بشمال إندونيسيا، مطلع هذا الأسبوع، وبذلك يزيد عدد الوافدين من أفراد الأقلية في ميانمار إلى إندونيسيا.

ووفقاً لتقرير الوكالة، نقلاً عن ضابط شرطة، وصلت المجموعة التي تتكون في الغالب من نساء وأطفال بقارب إلى منطقة ديلي سيردانج في شمال سومطرة، في ساعة متأخرة من يوم السبت.

وجاء وصول الوافدين بعد أن قال الجيش، الأسبوع الماضي، إن سفينة تابعة للبحرية أبعدت قارباً يحمل الروهينغا في المياه الواقعة شمالاً قبالة سومطرة، إذ إن الأقلية العرقية المضطهدة تواجه عداءً متزايداً في إندونيسيا.