سلسلة زلازل قوية تلتها موجة تسونامي في اليابان

ضربت زلازل قوية وسط اليابان، أمس، ما تسبب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها عن متر في بعض المناطق، ودفع بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

وذكرت وسائل إعلام أن شخصين لقيا حتفهما بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات وضرب مقاطعة إيشيكاوا في الجانب المطل على بحر اليابان في جزيرة هونشو عند الساعة 16.10 (07.10 ت غ)، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقطعت القنوات التلفزيونية بثها الاعتيادي لبث برامج خاصة. وفي أحدها، حث رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سكان المناطق الخطيرة على «إخلائها في أسرع وقت ممكن»، والتوجه إلى تلك المرتفعة.

وقال أحد مقدّمي البرامج على قناة ««إن إتش كيه»: «ندرك أن منازلكم وممتلكاتكم مهمة بالنسبة لكم، لكن حياتكم أهم من أي شيء آخر! سارعوا إلى أعلى منطقة ممكنة». وأعلن وزير الدفاع مينورو كيهارا أن 1000 جندي يستعدون للتوجّه إلى المنطقة، بينما وضع 8500 غيرهم في حالة تأهّب. وأُرسلت نحو 20 طائرة عسكرية لتقييم الأضرار. وشعر السكان بالزلزال حتّى طوكيو على بعد أكثر من 300 كيلومتر من نوتو.

وقال رجل مسنّ لقناة «إن إتش كيه»: «لم أشهد على مثل ذلك من قبل، كان الأمر مخيفاً جداً. خرجت على الفور (من المنزل) لكن الأرض كانت تهتزّ».

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، لكنها عادت لتخفّض هذا التوقع إلى ثلاثة أمتار.