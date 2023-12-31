المستشار شولتس يتجول في مناطق غمرتها فيضانات في شمال غرب ألمانيا

استقل المستشار الألماني أولاف شولتس رحلة بطائرة هليكوبتر اليوم الأحد لتفقد مناطق غمرتها الفيضانات في شمال غرب البلاد، حيث تضخمت الأنهار وغمرت المنازل والطرق والحقول بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة.

في الأيام الأخيرة، تم إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المتضررة في شمال وشرق ألمانيا كإجراء احترازي.

وصل شولتس في الصباح إلى بلدة فيردن في ولاية ساكسونيا السفلى حيث غمرت المياه السدود على طول الأنهار وكانت على وشك الانفجار في بعض أجزاء الولاية.

في حديثه للصحافيين بالقرب من نهر ألير الذي غمر أجزاء من فيردن، شكر شولتس "الشرطة وإدارة الإطفاء والوكالة الفيدرالية للإغاثة الفنية والقوات المسلحة الألمانية" على جهودهم المشتركة.

وأضاف: "من المهم أن نتضامن معًا".

وفي معرض إشادته بالجهود المشتركة، قال شولتس: "أعتقد أن هذا يظهر أن هناك تضامنًا في بلادنا واستعدادًا للبقاء معًا".

كما وعد المستشار بأن تساعد الحكومة الفيدرالية في دعم الولايات والسلطات المحلية المتضررة في التعامل مع الأزمة "بقدر استطاعتها".