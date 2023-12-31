قصف بالصواريخ والمُسيّرات يستهدف قاعدة أميركية شرق سورية

دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن هجوم بدفعتين متتاليتين من المسيرات والصواريخ، استهدف قاعدة "خراب الجير" الأميركية بريف رميلان، بشرق سورية.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، ردت القوات الأميركية بالتصدي للمسيرات وأسقطت عددا منها، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، وسط تحليق للمقاتلات الحربية التابعة لقوات "التحالف الدولي" في سماء المنطقة.

وبحسب المرصد، تعرضت القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي لـ 67 هجوما .

وتتعرض القواعد الأميركية في مناطق شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة .

وتنتشر في سورية تسع قواعد أميركية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و ست في محافظة الحسكة .