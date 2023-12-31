مقتل 150 فلسطينيا في غارات إسرائيل على قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، مقتل 150 فلسطينيا في غارات إسرائيل على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 قتيلا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضح القدرة أن ذلك يرفع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 21 ألفا و822 قتيلا و 56 ألفا و451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب مصادر فلسطينية ، فإن من بين القتلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، الذي قضى مع عدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي العنيف استمر من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، وخاصة في مخيمات اللاجئين في وسط غزة.

وأفادت المصادر بأن العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية مع الغارات الجوية والصواريخ التي أصابت الوحدات السكنية والبنية التحتية، أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وحدث ذلك في المناطق التي انتقل إليها الفلسطينيون بناءً على أوامر من القوات الإسرائيلية بالانتقال من شمال غزة.