مايك بنس يزور إسرائيل الخميس ويلتقي نتنياهو وهرتسوغ

من المقرر أن يصل نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يقوم بنس خلال زيارته، بجولة في المجتمعات القريبة من قطاع غزة، كما سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يلتقي بنس أسر المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.