التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

ذكر التلفزيون الرسمي السوري اليوم الخميس أن "العدوان" الإسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفا أن التحقيقات جارية للتأكد من طبيعتها.

وأفاد مراسل وكالة"سبوتنيك" الروسية في سورية، اليوم الخميس، بشن طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال المراسل إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

وحصل المراسل على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.