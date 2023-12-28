الإمارات تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن غداً الجمعة بسبب الوضع في الضفة الغربية

دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن يوم غدٍ الجمعة، بشأن الوضع المتصاعد سريعاً في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين.

وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن عنف المستوطنين المتطرفين، والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية، يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد.

دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن يوم غدٍ الجمعة، بشأن الوضع المتصاعد سريعاً في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين.



إن عنف المستوطنين المتطرفين، والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية، يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد. https://t.co/JsDtnF7401

— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) December 28, 2023