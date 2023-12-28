اغتيال بينظير بوتو لايزال سراً بعد مرور 16 عاماً

وقع حادث اغتيال لواحدة من أكثر الزعماء السياسيين المحبوبين الذين يتمتعون بالتأييد الشعبي في باكستان، وهي بينظير بوتو، قبل 16 عاماً، وتحديداً في 27 من ديسمبر من عام 2007، في تفجير انتحاري، بينما كانت على وشك المغادرة، بعد إلقاء كلمة في إطار الترويج لحملتها الانتخابية، قبيل الانتخابات العامة.

وأفادت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، بأن الأحداث التي تكشفت بعد وقت قصير من وقوع حادث الاغتيال المؤسف، استمرت في جعل الأحداث أكثر قتامة، ما ألقى بظلال قوية من الشكوك والتكهنات التي أحاطت بعملية الاغتيال.