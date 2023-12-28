متقاعد بإيرلندا يقطع أكثر من ضعف محيط الكرة الأرضية سيراً

يسعى متقاعد في مدينة ليميريك غرب إيرلندا، إلى تحقيق رقم قياسي عالمي، حيث قال إنه قطع أكثر من ضعف محيط الكرة الأرضية، سيراً على الأقدام.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس، بأن فينود باجاج، الذي يسير بمتوسط 37 كيلومتراً يومياً، تقدم إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتسجيل منحه لقب صاحب أكبر مسافة تراكمية للسير منفرداً.

وقد سجل الرجل، (73 عاماً)، أكثر من 100 مليون خطوة على التطبيق الإلكتروني الخاص بتتبع نشاطه البدني، منذ أغسطس من عام 2016، حيث قطع مسافة بنحو 83 ألف كيلومتر. ويبلغ محيط الأرض نحو 40 ألف كيلومتر.

وينحدر الرجل - وهو متزوج وأب لابن واحد - في الأصل من الهند، لكنه يعيش في إيرلندا منذ نحو 50 عاماً، عاش 39 منها في ليميريك. ويقول باجاج إنه في بعض الأيام يبدأ السير من منزله في كاسلتروي، ثم يسير لمدة ثماني ساعات، وقد قطع مسافة الماراثون 218 مرة، وأكثر من 50 كيلومتراً في 24 مناسبة.

وقد كانت أطول مسافة يومية قطعها 55 كيلومتراً.