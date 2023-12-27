بينظير بوتو.. 16 عاما ولا يزال سر اغتيالها معقدا

لقد وقع حادث اغتيال لواحدة من أكثر الزعماء السياسيين المحبوبين الذين يتمتعون بالتأييد الشعبى في باكستان، وهي بينظير بوتو، قبل 16 عاما، وتحديدا في 27 من ديسمبر من عام 2007، في تفجير انتحاري وإطلاق نار أمام متنزه "لياقت باغ" الشهير، بينما كانت على وشك مغادرة المكان بعد أن قامت بإلقاء كلمة في إطار الترويج لحملتها الانتخابية، قبيل إجراء الانتخابات العامة.

وأفادت صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية الباكستانية، اليوم الاربعاء، بأن الأحداث التي تكشفت بعد وقت قصير من وقوع حادث الاغتيال المؤسف، استمرت في جعل الأحداث أكثر قتامة، ما ألقى بظلال قوية من الشكوك والتكهنات التي أحاطت بعملية الاغتيال، حيث بدت الأمة غارقة في حالة من الكآبة واليأس.

ورغم أن الأعوام الـ 16 الماضية، شهدت تداول نظريات متعددة وراء القضاء على بينظير بوتو، لا يكاد يكون هناك أي دليل قوي متاح من شأنه تأكيد تلك النظريات.