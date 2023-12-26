بيان كويتي يوضح مصير المختطفين السعودي والكويتي في العراق

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن حادثة اختطاف مواطن كويتي وآخر سعودي في محافظة الأنبار العراقية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أن السلطات المعنية في العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخراً.

وأعرب وزير الخارجية عن ألمه وحزنه لهذا الخبر مؤكدا أن الوزارة تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن.

كما أشار إلى أنه جار التنسيق مع الحكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات.

وتداولت حسابات إعلامية كويتية أول صور للمختطفين المتوفيين الكويتي والسعودي في العراق بعد العثور على جثتيهما في منطقة السكريات في صحراء صلاح الدين.

وكانت وسائل إعلام كشفت أن المواطن السعودي يدعى أنور جليدان الظفيري، والكويتي فيصل جابر لفتة المطيري.