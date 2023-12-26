القوات الجوية الأوكرانية تشن هجوما في شبه جزيرة القرم

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، أنها شنت هجوما على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، فيما أكد حاكم منطقة القرم المعين من قبل روسيا إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء.

وقال الحاكم، سيرجي أكسيونوف، عبر تطبيق "تيليغرام"، في حوالي الساعة 4:15 صباحا (0115 بتوقيت غرينتش) إنه "تم تطويق منطقة الميناء. اعتبارا من هذه اللحظة، توقفت التفجيرات وتم احتواء الحريق".

وأضاف "جميع هيئات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع. وسيتم إجلاء سكان العديد من المنازل".

وذكرت وسائل إعلام روسية عبر تطبيق تيليغرام أنه أمكن سماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء فوق بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود.

وأظهرت لقطات، نشرتها عدة وكالات أنباء روسية عبر قنواتها على تيليغرام، انفجارات قوية وحرائق فوق منطقة الميناء.