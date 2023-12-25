مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بمدينة هيوستن الأميركية

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار أثناء مشاجرة خارج أحد النوادي الليلية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقالت ميجان هوارد، مساعدة قائد شرطة هيوستن، خلال مؤتمر صحافي، إنه «بعد تبادل إطلاق النار حاول رجل الهروب إلى طريق الخدمة حيث سقط متأثرا بجراحه».

وذكرت هوارد، أن الرجل، وهو شاب في العشرينيات من عمره، أعلن وفاته في مكان الحادث. وفر خمسة شبان من موقع إطلاق النار في شاحنة يبدو أنهم سرقوها.