70 قتيلا على الأقل حصيلة الغارة الاسرائيلية على مخيم المغازي بغزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، مساء أمس، إن عدد القتلى الذين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة ارتفع إلى 70، مضيفا أن العدد مرشح للزيادة.

وأضاف "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ".

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى هذه الأنباء. فيما أصدرت حركة حماس التي تدير قطاع غزة بيانا وصفت فيه الغارة الجوية بأنها "مجزرة مروعة" وقالت إنها "جريمة حرب جديدة".

ومع حلول ليلة عيد الميلاد كان الدخان لا يزال يتصاعد في سماء غزة بسبب القتال بينما خيم الصمت على مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وتم إلغاء الاحتفالات بالعيد.