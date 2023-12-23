شاهد.. سرقة لوحة مرورية في لندن عليها رسومات تعبيرية دعما لغزة (فيديو)

اختفى عمل فني عن إحدى العلامات المرورية في لندن الجمعة فور إعلان فنان الشارع بانكسي تبنيه، إذ انتزعه رجل ولاذ بالفرار راكضاً.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ، يظهر فيها رجلان، يقومان بفك لافتة "STOP" رُسم عليها صور لطائرات مسيّرة.

وكما يفعل عادةً لإعلان أنه صاحب عمل ما، نشر الفنان عبر حسابه على "إنستغرام" صورة عن هذا العمل الجديد، وهو عبارة عن ثلاث طائرات تبدو كأنها مسيّرات حربية على علامة قف "STOP" المرورية.

ورغم أنه لم يوضح جوهر عمله، إلا أن وسائل الإعلام البريطانية فسرته بثقة على أنه دعوة لوقف الهجمات على قطاع غزّة.

وبعد برهة، فكّ رجل العلامة المرورية عن عمودها وأخذها هارباً، كما ظهر في مقاطع فيديو صوّرها شهود وعرضتها وسائل الإعلام البريطانية.

وقال شاهد يدعى أليكس (26 عاما) لوكالة "بي إيه" البريطانية إن أي رد فعل لم يصدر عن المارة الذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم.

وأضاف الشاهد أن سارق الرسم سُئل "ماذا تفعل؟"، غير أن "أحداً لم يكن يعرف ما ينبغي فعله".

وأكدت شرطة لندن التي تواصلت معها وكالة فرانس برس أنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الشأن.

سرقة عمل فني تضامني مع فلسطين بعد ساعة من وضعه في أحد شوارع لندن🇵🇸



بعد أقل من ساعة على إعلان فنان الغرافيتي الأشهر في بريطانيا "بانكسي" وضع لوحة فنية من أعماله الأصلية في شارع بلندن ترمز إلى وجوب وقف الطائرات العسكرية التي تقصف المدنيين في غزة.. قام أحد الأشخاص بسرقة اللوحة في… pic.twitter.com/i4uxMhF2Mo — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) December 22, 2023

وسبق أن سُرق في الماضي عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية باتاكلان الذي أنجز عليه الفنان المجهول الهوية عملاً تكريمياً لضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

كذلك خُرّبت أعمال أخرى له، من بينها لوحة جدارية تدين العنف المنزلي وتمثل ربة منزل بمظهر نساء الخمسينات أو الستينات، مشوهة ببقعة سوداء على عينها وبأسنان مكسورة.