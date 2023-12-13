الأمم المتحدة: التغير المناخي يمثل تهديداً متزايداً

حثّ مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مارتن فريك، على إحراز تقدم بصورة عاجلة بشأن حماية المناخ. وقال فريك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على هامش مؤتمر المناخ العالمي في دبي (كوب 28): مازال أمامنا ستة إلى سبعة أعوام لإحداث تحول بشأن التغير المناخي. وعندما نصل للنقطة الحاسمة، ستكون هناك تداعيات قاسية ولا يمكن إصلاحها. وأضاف: الانبعاثات الغازية ستستمر في الزيادة في أنحاء العالم. هذا انتحار على دفعات. وأوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي، لا يوجد نظام إنتاج ولا نظام توزيع حتى الآن. وأضاف: ولكن هذا الأمر قد يتغير سريعاً بسبب أزمة المناخ، ما قد ينتج عنه نقص حقيقي.