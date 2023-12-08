سفير روسي يرى الحديث عن «الصدام المباشر مع أميركا» انفصالاً عن الواقع

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن واشنطن انفصلت عن الواقع، عندما تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين القوات الروسية والأميركية، فمثل هذا الخطاب غير مقبول بالنسبة لقوة نووية.

ويأتي تصريح أنتونوف عقب تصريحات أدلى بها بايدن، قال فيها، إنه يعتقد أن روسيا ستهاجم حليفاً في حلف شمال الأطلسي بعد انتصارها في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأوضح أنتونوف أن «مثل هذه القصص المرعبة ملفّقة من أجل تبرير النفقات الباهظة لدافعي الضرائب والقوى السياسية من أجل (ردع) روسيا الاتحادية».

ووصف أنتونوف تصريحات بايدن بأنها «محاولة لسكب الوقود على نار الحرب بالوكالة الأوكرانية، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة انفصلت عن الواقع، حيث ناقشت بسهولة، احتمال حدوث اشتباك مباشر بين القوات المسلحة لبلدينا».

وأضاف أنتونوف أن «هذا النوع من الخطاب الاستفزازي غير مقبول بالنسبة لقوة نووية مسؤولة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وصناعتها الدفاعية «النهمة» هي المستفيد المباشر من إراقة الدماء في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن أميركا ترى أنه من المحتمل جداً أن يشارك الجيش الأميركي في المواجهة مع القوات الروسية، بعد انتصار روسيا في أوكرانيا.