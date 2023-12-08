زعيم حزبي بجنوب إفريقيا يستقيل بسبب «الفساد المستشري»

استقال نائب رئيس رابطة المحاربين القدامى في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، مافوسو مسيمانج، وانتقد الحزب في خطاب استقالة أدرج فيه إخفاقاته، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة في البلاد وانتشار الجريمة، وانهيار سلطة الدولة، وشركات الخدمات اللوجستية.

وقال مسيمانج: «يعاني حزب المؤتمر الوطني الإفريقي منذ عدة أعوام، الفساد المستشري، مع عواقب مدمرة على حكم البلاد وحياة الفقراء».

وأوضح أن «سلسلة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ليست محرجة فحسب، لكنها أيضاً أكبر من أن يتم حصرها».