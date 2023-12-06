جرائم القتل في ديترويت تنخفض بشكل قياسي

قال مسؤولون أميركيون، أمس، إن مدينة ديترويت تسير على الطريق الصحيح، لتسجيل أقل عدد من جرائم القتل السنوية منذ ستة عقود.

وحتى 30 نوفمبر، سجلت ديترويت 228 جريمة قتل، أي بانخفاض 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي عام 2018، شهدت المدينة 261 جريمة قتل، وهو أقل عدد منذ عام 1966، عندما كانت هناك 214 جريمة قتل.ويعود الفضل في ذلك إلى الشراكة بين المدينة ومقاطعة وين، والولاية التي تعمل على تحسين التنسيق بين الوكالات والمحاكم.

وقال المسؤولون إن هذا أدى إلى انخفاض بنسبة 36% في حوادث سرقة السيارات، وانخفاض بنسبة 13% في حوادث إطلاق النار غير المميتة.