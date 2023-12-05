ارتفاع حصيلة قتلى بركان إندونيسيا إلى 23 شخصاً

عثر رجال الإنقاذ الذين يبحثون في المنحدرات الخطرة لبركان (جبل مارابي) في إندونيسيا، على المزيد من جثث المتسلقين، الذين حاصرهم الثوران المفاجئ للبركان قبل يومين، ما رفع عدد القتلى إلى 23 شخصاً.

وأنقذت فرق الطوارئ أكثر من 50 متسلقاً بعد الثوران الأولي للبركان قبل يومين، ينما أدى ثوران البركان، أمس، إلى إطلاق موجة جديدة من الرماد وصل ارتفاعها إلى 800 متر، وتسببت في وقف عمليات البحث مؤقتاً.

وأعلن نائب قائد الشرطة في إقليم سومطرة، إيدي مارديانتو، العثور على جثث إضافية، اليوم الثلاثاء، في مكان قريب من موقع ثوران البركان، وهي منطقة بها رماد وغازات ساخنة.