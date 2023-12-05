منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة يزداد سوءا كل ساعة

أكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحافيين عبر رابط فيديو من غزة: "الوضع يزداد سوءا كل ساعة".

وأضاف: "القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في خان يونس وحتى رفح".

وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، لصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة، إنه "من المستحيل" إنشاء ما يسمى بمناطق آمنة يفر إليها المدنيون داخل قطاع غزة وسط حملة القصف الإسرائيلية.

وأضاف: "ما يسمى بالمناطق الآمنة غير منطقية وغير ممكنة، وأعتقد أن السلطات على علم بذلك".