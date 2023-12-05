مقتل 85 مدنياً في غارة بالخطأ نفذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

قتلت غارة نفّذتها طائرة مسيّرة تابعة للجيش النيجيري 85 مدنياً على الأقل عن طريق الخطأ في قرية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ: "تلقى مكتب المنطقة الشمالية الغربية تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمراً".

وكان الجيش النيجيري قد أعلن أمس الاثنين أن غارة نفذتها إحدى مسيّراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي لكنه لم يقدم أي حصيلة.