ألمانيا تطالب إسرائيل بتوفير ملاذات آمنة للمدنيين في غزة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إنه يتعين على إسرائيل ألا تأمر سكان غزة بالانتقال إلى أماكن آمنة فحسب، بل يجب عليها أيضاً أن تجعل ذلك ممكناً، وسط مخاوف من أن حربها ضد "حماس" قد تمتد إلى جنوب غزة المكتظ بالنازحين.

وأكد المتحدث للصحافيين في برلين أنه من المهم أن تتجنب إسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين وأن تلتزم بالقانون الإنساني، مضيفاً أن الحكومة الألمانية تنقل هذه الرسالة في محادثاتها مع الشركاء الإسرائيليين.