مقتل قائد عسكري روسي في أوكرانيا

قال مسؤول إقليمي كبير، اليوم الاثنين، إن الميجور جنرال فلاديمير زافادسكي، نائب قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الروسي، قُتل في أوكرانيا.

وأوضح حاكم مدينة فورونيج الروسية، أليكساندر جوزيف، أن زافادسكي قُتل في "موقع قتال في منطقة العملية الخاصة"، مضيفاً أن زافادسكي كان حاصلاً على كثير من الأوسمة وتعد وفاته خسارة فادحة.

وتستخدم روسيا مصطلح "عملية عسكرية خاصة" لوصف حربها مع أوكرانيا التي تقترب من نهاية عامها الثاني.

وقال موقع (آي.ستوريز) للصحافة الاستقصائية إن زافادسكي هو الميجور جنرال السابع الذي تؤكد روسيا وفاته والضابط الكبير رقم 12 الذي تُعلن وفاته منذ بداية الحرب.