مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة السياسية في السودان

أنهى مجلس الأمن الدولي، عمل بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد الذي يشهد حرباً متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبعد أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت بالإنهاء الفوري لبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن، مساء أمس، قراراً بإنهاء تفويضها اعتباراً من غد الأحد.

وتبدأ بعد غد الاثنين، فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، للسماح بمغادرة أفراد "يونيتامس" ونقل مهماتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وأبدى المجلس في قراره "انزعاجه إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني، خصوصاً انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان"، ودعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسعي إلى حل تفاوضي للنزاع.