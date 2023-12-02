240 قتيلاً في غزة منذ انتهاء الهدنة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 240 شخصاً على الأقل قتلوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة صباح أمس الجمعة، وأصيب أكثر من 650 شخصاً في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 400 هدف في غزة منذ انتهاء الهدنة مع حركة "حماس" قبل يوم، وأكد الجيش مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الضربات.