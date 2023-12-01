الملك تشارلز يدعو إلى جعل مؤتمر "كوب 28" نقطة تحوّل للمناخ

دعا العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، قادة العالم إلى جعل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، نقطة تحوّل ترقى إلى مستوى اتفاق باريس لتسريع التحرك المناخي، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي سيكون في خطر ما لم يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالبيئة بسرعة.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر: "أرجو من كلّ قلبي أن يكون مؤتمر كوب 28 نقطة تحوّل أخرى نحو انتقال أخضر حقيقي"، معدّدًا الأعاصير التي دمّرت الجزر المعرضة للخطر والفيضانات في الهند وبنغلادش وباكستان والحرائق القياسية التي تجتاح دولاً كثيرة من الولايات المتحدة إلى اليونان.

ودعا الملك تشارلز إلى تمويل عالمي لصالح الانتقال إلى الطاقات الخضراء، قائلاً: "الأرض ليست ملكنا، نحن الذين ننتمي إلى الأرض".