مقتل 11 شخصاً في هجوم لـ"داعش" بالعراق

قتل 11 شخصاً في شرق العراق حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد الجمعة مصدران أمنيان، فيما قال محافظ المنطقة إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، نفذوا الهجوم.

واستهدف الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في محافظة ديالى، حافلة صغيرة كانت تقلّ مدنيين خلال عودتهم من تجمّع انتخابي لمرشّح من عشيرتهم، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.

وندد محافظ ديالى مثنى التميمي إثر الهجوم بـ"عملية جبانة نفذتها عصابات داعش الإرهابية"، ودعا عبر صفحته على موقع فيسبوك القوات الأمنية إلى "اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر من الخلايا النائمة التابعة لداعش".