6 قتلى في غارات جوية إسرائيلية على غزة

قتل ستة فلسطينيين صباح اليوم الجمعة في غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة لوكالة فرانس برس.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، اليوم، أنه استأنف القتال في قطاع غزة واتهم حركة (حماس) بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه إسرائيل، بحسب "رويترز"، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المدفعية الإسرائيلية، قصفت منازل عدة لمواطنين فلسطينيين في غرب غزة، مع انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة.