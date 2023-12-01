الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف القتال في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه استأنف القتال ضد حركة (حماس) في قطاع غزة واتهم الحركة بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه أراضي إسرائيل، بحسب "رويترز".

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المدفعية الإسرائيلية، قصفت منازل عدة لمواطنين فلسطينيين في غرب مدينة غزة، مع انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، وشهدت سماء القطاع تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.