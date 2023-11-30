تمديد الهدنة في غزة ليوم واحد مع تواصل مفاوضات صفقة التبادل

أعلنت قطر، التي تقوم بجهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين الجانبين في الحرب ليوم آخر. وجاء الإعلان يوم الخميس قبل دقائق من انتهاء مدة وقف إطلاق النار.

وافقت إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم واحد مقابل كل 10 رهائن يتم إطلاق سراحهم من قبضة حماس.

كما أعلنت كل من حركة حماس وإسرائيل، اليوم الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية ليوم سابع بالشروط السابقة نفسها، في وقت تتواصل المفاوضات بشأن إتمام مراحل أخرى من صفقة تبادل الأسرى.