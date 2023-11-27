غوتيريش: تمديد الهدنة في قطاع غزة يشكل "بارقة أمل"

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين بين إسرائيل وحماس "هو بارقة أمل وإنسانية"، رغم أنه يبقى غير كاف لإيصال المساعدة الضرورية الى من يحتاجون اليها من سكان القطاع.

وصرح غوتيريش للصحافيين "إنها بارقة أمل وإنسانية وسط ظلمات الحرب، وآمل ان يتيح لنا ذلك تعزيز المساعدة الإنسانية في شكل أكبر لسكان غزة الذي يتألمون بشدة، علما أنه حتى مع هذا الوقت الإضافي، سيكون من المستحيل تلبية كل الحاجات الهائلة للسكان".