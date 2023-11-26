إسرائيل تعلن الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة

اعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية الاحد الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة الموقتة بين حركة حماس واسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ الجمعة ويستمر حتى الإثنين.

وجاء الاعلان بعدما افرجت حماس مساء الاحد عن دفعة ثالثة من 13 رهينة في اليوم الثالث من الهدنة، كانت تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على اسرائيل في السابع من اكتوبر.

وقالت إدارة السجون إنها تلقت صباحا قائمة بأسماء السجناء الذين سيفرج عنهم من سجون مجدو وجلبوع والدامون وعوفر"بيتونا" وكتسيعوت "النقب" ورامون ونفحة في صحراء النقب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن المجموعة الثالثة من الرهائن الذين أطلقت حركة حماس سراحهم، قد غادرت قطاع غزة، ودخلت الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان، إن موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد سلموا 12 رهينة إلى قوات الأمن عند السياج الحدودي مع إسرائيل. وجرى نقل رهينة أخرى بالمروحية إلى مستشفى إسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "بالتوازي، نقل ممثلو الصليب الأحمر أربع رهائن مفرج عنهم إلى مصر عبر معبر رفح"، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم من هناك إلى إسرائيل.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت مساء اليوم الأحد، عن الإفراج عن 13 محتجزاً إسرائيلياً و3 تايلانديين وآخر روسي من قطاع غزة.