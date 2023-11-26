حماس تفرج عن رهينة روسية.. ومصر تتسلم قائمتي الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم

اعلنت حركة حماس الاحد أنها أفرجت عن رهينة روسية ضمن من تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على اسرائيل في السابع من اكتوبر، وسلمتها للصليب الأحمر.

وقالت حماس في بيان على موقعها الرسمي "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت حركة حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".

ومن المتوقع ان تفرج حماس عن دفعة ثالثة من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.

من جهتها، أعلنت السلطات المصرية على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان في بيان أنها "تسلمت اليوم الأحد قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 اسرائيليا. كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الاسرائيلية وتضم 39 فلسطينيا"، لافتا الى أنه "من المقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم".