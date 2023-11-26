انكسار آلة حفر خلال استخدامها في إنقاذ 41 عاملا محاصرين في نفق بالهند

انكسرت آلة حفر كبيرة، كان يتم استخدامها للمساعدة في إنقاذ 41 عاملا، محاصرين، منذ أسابيع، في نفق منهار جزئيا، في الهند.

وذكر أرنولد ديكس، وهو أخصائي استرالي يشارك في عملية الإنقاذ ، لقناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية اليوم الأحد ، أنه ربما يتم إنقاذهم بحلول أعياد الميلاد(الكريسماس).

يذكر أن العمال، الذين كانوا يبنون نفقا لطريق سريع، محاصرون منذ أسبوعين، بعد انهيار جزئي للنفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر، في 12 نوفمبر، بعد انهيار أرضي بالقرب من بلدة "أوتاركاشي".

وكان المتطوعون يستخدمون آلة الحفر لدفع أنبوب داخل الأنقاض، ليتمكن المحاصرون من الخروج من خلاله.