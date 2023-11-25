بابا الفاتيكان يلغي عدة مواعيد بسبب إصابته بأعراض إنفلونزا

ألغى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول جميع مواعيده المخطط لها اليوم السبت، بعد إصابته بأعراض بسيطة تشبه الإنفلونزا، حسبما ذكر الفاتيكان.

وكتب الفاتيكان عبر منصة "إكس" أن البابا خضع لفحص طبي في أحد مستشفيات روما للاطمئنان على عدم إصابته بمضاعفات رئوية قبل أن يعود إلى الفاتيكان.

يذكر أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثمانين الشهر المقبل.