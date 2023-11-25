حماس ترجئ إطلاق سراح ثاني دفعة رهائن حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات لشمال غزة

أعلن الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت أنه قرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام "تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع".

وأضافت أن عملية إطلاق سراح الرهائن سوف تتأجل إذا لم تلتزم إسرائيل بالمعايير المتفق عليها لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.