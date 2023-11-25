بنغلادش تمنع مغادرة الروهينغا إلى إندونيسيا

تدخلت الشرطة في بنغلادش لمنع مغادرة لاجئين من الروهينغا عبر البحر إلى اندونيسيا، حسبما أعلنت السبت.

وكثّفت اندونيسيا من جهتها دورياتها البحرية في منطقة آتشيه (غرب) لمنع وصول قوارب جديدة تنقل اللاجئين.

ووصل أكثر من ألف لاجئ من الروهينغا إلى إقليم آتشيه في أقصى غرب إندونيسيا منذ 14 نوفمبر بعدما عبروا مسافة تبلغ نحو 1800 كلم. وهو أعلى عدد من الوافدين منذ 2017.

وفي بنغلادش، قال لاجئون من الروهينغا لوكالة فرانس برس إنهم دفعوا لمهربين ألف دولار (حوالي 915 يورو) مقابل حجز مكان على متن قارب.

وتستقبل بنغلادش نحو مليون شخص من الروهينغا بينهم نحو 750 ألفا فروا عام 2017 من قمع الجيش في ميانمار.