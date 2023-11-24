الأمم المتحدة تعلن تفريغ حمولة 137 شاحنة مساعدات في قطاع غزة الجمعة

أعلنت الأمم المتحدة تفريغ حمولة 137 شاحنة تنقل المواد الغذائية والماء والأدوية في قطاع غزة منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إن هذه هي "أكبر قافلة إنسانية" تدخل غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار الى عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر الى القطاع عبر منفذ رفح، وإجلاء 21 مريضا في حال حرجة من شمال القطاع حيث تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف "تم تقديم المساعدة لآلاف الأشخاص من خلال تأمين الغذاء والمياه والمواد الطبية ومنتجات أخرى ضرورية".

ووعد بالسعي "لزيادة العمليات الإنسانية في الأيام المقبلة للاستجابة لحاجات السكان في كافة أنحاء غزة".

وأتى دخول هذه المساعدات في اليوم الأول من هدنة لأربعة أيام بين إسرائيل وحماس، تشمل الافراج عن رهائن تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها.