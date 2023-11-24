غالانت: الجيش الإسرائيلي سيستأنف القتال لشهرين آخرين بعد الهدنة القصيرة

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه بمجرد أن تنتهي الهدنة المؤقتة القصيرة مع حركة حماس ، سوف يستأنف الجيش القتال بكثافة على الأقل لمدة شهرين آخرين.

وأضاف غالانت لقوات من وحدة النخبة البحرية شايطيت 13" ما سوف ترونه في الأيام المقبلة أولا الإفراج عن رهائن. هذه التهدئة سوف تكون قصيرة"،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع "سوف يكون هناك استئناف (للقتال) لأننا نحتاج إلى استكمال النصر وخلق قوة الدفع للإفراج عن المجموعات التالية من الرهائن الذين لن يعودوا إلا بالضغط".

واستطرد أنه حتى بعد انتهاء فترة القتال المكثف ، "سوف يكون هناك الكثير من العمليات التي سوف يكون للوحدة شايتيت 13 شئ ما للقيام به حتى لا يكون هناك أي تهديد عسكري من قطاع غزة ، وسوف نتمتع بحرية العمل للقيام بما نريد في أي لحظة".