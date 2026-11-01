وزنه طن ونصف وقد يسقط فوق الأرض في أية لحظة .. قوة أمريكية تتعقب "التليسكوب الهارب"

أصبح تليسكوب قديم تملكه وكالة الفضاء الأميركية ناسا على وشك السقوط من مداره، إثر فشل محاولة لإنقاذه تسببت في تأرجحه وتدنيه أكثر وأكثر.

وتتوقع القوة الفضائية الأميركية أن مرصد "سويفت" سوف يسقط ويتحطم قريباً.

ومن المتوقع أن يحترق معظم التليسكوب، الذي يبلغ وزنه نحو طن ونصف، أثناء دخوله الغلاف الجوي. إلا أن عدداً من القطع المصنوعة من التنجستين الأشد كثافة من الرصاص، إلى جانب أجزاء من المرآة، قد تنجو من عملية إعادة الدخول، وفقاً لما صرح به براد سينكو، رئيس العلماء في المهمة لدى "ناسا".

ورجحت التقديرات أن تسقط أي بقايا من الحطام في المحيط، إلا أن مناطق واسعة تشمل أفريقيا وأستراليا والهند وجنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية تقع ضمن نطاق منطقة إعادة دخول التليسكوب.

وتواصل القوة الفضائية تعقب المسار الآخذ في التضاؤل للتليسكوب.