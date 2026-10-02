"الوطني للأرصاد": أمطار أكتوبر أعلى من المعدل والحرارة تتجاوز 29.7 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون سقوط الأمطار على الدولة خلال شهر أكتوبر الجاري أعلى من المعدل بقليل، حيث يبلغ معدل الأمطار على الدولة 5.2 ملم.

وأشار المركز إلى أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر سوف تكون أعلى من المعدل، حيث يبلغ معدل درجات الحرارة على الدولة 29.7 درجة مئوية.

وأوضح أن نسبة الرطوبة في الهواء تظل مرتفعة خلال هذا الشهر، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية العظمى 78%.

وأشار إلى أن أعلى درجة حرارة خلال شهر أكتوبر كانت 46.3 °م وسجلت في مزيرعة سنة 2017، فيما سجلت أقل درجة حرارة سجلت في ركنة سنة 2020 والتي بلغت 6.4 °م.

وذكر أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2017 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 22 يوم ضباب و 5 أيام ضباب خفيف.

وبالنسبة للأمطار ، كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 139.0 ملم في سنة 2016 على الشويب، وأعلى سنة تكرر فيها حدوث الغبار خلال السنوات الماضية كان في مطار أبوظبي حيث سجل الغبار 6 مرات سنة 2001.

وتوقع أن تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، وتتأثر الدولة أحيانا برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا، وأعلى سرعة رياح سجلت خلال شهر أكتوبر كانت 117.4 كم/س في قرنين سنة 2012.

