السعودية ترحب باتفاق الهدنة في غزة

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى، مرحبة "باتفاق الهدنة الإنسانية".

ورحبت المملكة في بيان لها اليوم الأربعاء "باتفاق الهدنة الإنسانية، وثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض".

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في وقت سابق اليوم الاربعاء إنه ينبغي استمرار المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها، كما يجب عدم ربطها لاحقا بمزيد من عمليات الإفراج عن المختطفين.

وأضاف "مهما زاد وصول المساعدات الإنسانية الآن نتيجة لاتفاق الرهائن هذا، يجب أن يبقى ساريا وينبغي البناء عليه".

وأردف الوزير السعودي قائلا "ينبغي ألا يكون هناك، في أي وقت من الأوقات، انخفاض في دخول هذه المساعدات بناء على التقدم المحرز في إطلاق سراح رهائن آخرين... فمعاقبة السكان المدنيين في غزة على احتجاز هؤلاء المختطفين أمر غير مقبول على الإطلاق".