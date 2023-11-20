رئيس منظمة الصحة: أشعر بالفزع من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس اليوم الاثنين إنه يشعر "بالفزع" من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة، والذي قال إنه أدى إلى مقتل 12 شخصا، بينهم مرضى، وذلك نقلا عن تقارير لم يحددها.

وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي إكس "ينبغي ألا يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون لمثل هذا الرعب أبدا، وخاصة أثناء وجودهم داخل مستشفى".